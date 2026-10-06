RWE-Aktie in Rot: Amprion sammelt Milliardensumme mit grünen Anleihen ein
Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert.
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Damit sei der über Anleihen für 2026 geplante Finanzierungsbedarf gedeckt, erklärte das Unternehmen. Die grünen Anleihen wurden in zwei gleich großen Tranchen mit 6 und 10 Jahren Laufzeit und jährlichen Zinskupons von 4,398 und 4,838 Prozent emittiert. Die erlösten Mittel flössen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes, heißt es in der Mitteilung weiter. RWE ist mit rund 58 Prozent an Amprion beteiligt.
DOW JONES
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Bildquellen: Andre Laaks, RWE, Dennis Diatel / Shutterstock.com