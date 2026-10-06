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Finanzierungsbedarf

RWE-Aktie in Rot: Amprion sammelt Milliardensumme mit grünen Anleihen ein

RWE-Aktie in Rot: Amprion sammelt Milliardensumme mit grünen Anleihen ein

Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Damit sei der über Anleihen für 2026 geplante Finanzierungsbedarf gedeckt, erklärte das Unternehmen. Die grünen Anleihen wurden in zwei gleich großen Tranchen mit 6 und 10 Jahren Laufzeit und jährlichen Zinskupons von 4,398 und 4,838 Prozent emittiert. Die erlösten Mittel flössen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes, heißt es in der Mitteilung weiter. RWE ist mit rund 58 Prozent an Amprion beteiligt.

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Im XETRA-Handel am Dienstag notiert die RWE-Aktie zeitweise 0,31 Prozent im Minus bei 58,42 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Andre Laaks, RWE, Dennis Diatel / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 RWE Buy UBS AG
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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