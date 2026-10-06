RWE-Aktie in Rot: Amprion sammelt Milliardensumme mit grünen Anleihen ein

KI-Nachrichtenüberblick

• RWE hat grüne Anleihen im Wert von zwei Tranchen mit Laufzeiten von 6 und 10 Jahren ausgegeben, um den Finanzierungsbedarf für 2026 zu decken.

• Die Erlöse aus den Anleihen fließen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Ausbau des Übertragungsnetzes.