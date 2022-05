Finanzierungsbestand der Kreditbanken 2021 mit leichtem Plus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die auf Finanzierungen von Konsum- und Investitionsgütern fokussierten Kreditbanken haben ihren konsolidierten Kreditbestand laut ihrem Branchenverband im Jahr 2021 um 0,3 Prozent auf 167,8 Milliarden Euro gesteigert. "Die Kreditbanken tragen mit ihren Finanzierungen kontinuierlich zur gesamtwirtschaftlichen Wiedererholung bei", sagte Frederik Linthout, Vorstandsvorsitzender des Bankenfachverbandes. Das Kreditneugeschäft sei 2021 weiter von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Unternehmen und Privathaushalte geprägt gewesen. Hinzu kamen demnach Unterbrechungen von Lieferketten, die sich vor allem auf den Kfz-Absatz ausgewirkt hätten.

Insgesamt haben die Kreditbanken laut den Angaben 2021 neue Kredite im Wert von 109,8 Milliarden Euro an Privatpersonen und Unternehmen vergeben - 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Vergleich sei allerdings nur eingeschränkt möglich. Während das Finanzierungsgeschäft im ersten Quartal 2020 noch nicht unter dem Einfluss der Pandemie gestanden habe, habe dies 2021 für das gesamte Jahr gegolten. An Konsumfinanzierungen vergaben die Kreditbanken laut Verband 51,5 Milliarden Euro an Privatpersonen, ein leichter Rückgang um 0,2 Prozent. Darunter wuchsen laut den Angaben allerdings die Ratenkredite um 0,2 Prozent auf ein Volumen von 49,4 Milliarden Euro.

Signifikant gewachsen sei der Geschäftsbereich der Internetkredite, die Kreditbanken vergaben demnach im Netz 14,2 Milliarden Euro für Privatkunden und 0,3 Milliarden Euro für gewerbliche Kunden. "Das Internet entwickelt sich mehr und mehr zum Vertriebsweg für Finanzierungen", konstatierte Linthout. So seien die Investitionskredite der Kreditbanken online um 8,4 Prozent und die Internetratenkredite um 16,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Beim Kfz-Leasing für Privatpersonen steigerten die Kreditbanken ihr wertmäßiges Neugeschäft laut den Angaben um 5,6 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro.

May 17, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)