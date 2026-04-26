Finanzierungslücke schließen

Allianz Global Investors hat für seinen auf Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum spezialisierten Private-Credit-Fonds beim ersten Closing 270 Millionen US-Dollar eingeworben.

Der Fonds soll dabei helfen, Finanzierungslücken in der Region schließen. Wie der deutsche Vermögensverwalter am Montag mitteilte, umfasst der Betrag Ankerzusagen der International Finance Corp. (IFC) und der Indonesia Investment Authority (INA).

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Der "Allianz Asia Pacific Infrastructure Credit Fund" wird Private-Credit-Lösungen für Infrastruktur- und infrastrukturnahe Unternehmen vor allem in Süd- und Südostasien anbieten. Er wird sich auf Sektoren wie die Energiewende, Stromübertragung und digitale Infrastruktur konzentrieren. Das von AllianzGI verwaltete Vermögen belief sich zum 31. Dezember auf rund 591 Milliarden Euro.

Der Fonds wird hauptsächlich in Senior- und Unitranche-Kreditinstrumente auf Betriebs- oder Holdinggesellschaftsebene investieren. Diese sind durch essenzielle Vermögenswerte mit stabilen Cashflows und einer starken Asset-Abdeckung besichert. AllianzGI ist Teil des Versicherungskonzerns Allianz SE.

Der Fonds solle Anlegern Zugang zu ertragsstarken, durch Vermögenswerte besicherten Anlagen bieten und gleichzeitig den Ausbau der grundlegenden Infrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum fördern, erläuterte Sumit Bhandari, Leiter des Bereichs Asia Private Credit bei AllianzGI.

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Die endgültige Zeichnungsfrist des Fonds wird voraussichtlich im Jahr 2027 enden.

Die Allianz-Aktie notiert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 388,10 Euro.

Von Megan Cheah

DOW JONES