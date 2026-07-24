Der nächste Musk-Gigant nach Tesla und SpaceX? Boring Company könnte zur Milliardenfirma werden

Finanzierungsrunde

25.07.26 08:22 Uhr

Elon Musks Boring Company könnte mit einer neuen Finanzierungsrunde auf rund 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden. Für Privatanleger bleibt der Zugang jedoch schwierig.

• SpaceX ist der einzige handelbare Bezugspunkt, da die Boring Company 2018 ausgegliedert wurde; die SpaceX-Aktie ist an der NASDAQ notiert, aber es besteht keine direkte Kapitalverflechtung mehr zwischen den beiden Unternehmen.

• Es gibt keine direkte Kapitalbeteiligung an der Boring Company über Tesla, da Tesla-Aktien lediglich eine Kundenbeziehung darstellen und keine Anteile an der neuen Finanzierungsrunde bieten.

Musks Boring Company verhandelt über 4 Milliarden Dollar frisches Kapital

Die angepeilte Bewertung von 20 Milliarden Dollar übertrifft 2022 deutlich

Handelbar ist nur SpaceX, aus dem die Tunnelfirma 2018 ausgegliedert wurde

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Wer als Privatanleger an Elon Musks Tunnelbauer Boring Company mitverdienen möchte, stößt auf ein Problem: Es gibt keine Aktie. Das Unternehmen verhandelt laut einem Exklusivbericht des Wall Street Journal, den Reuters aufgriff, mit Investoren über frisches Kapital von rund 4 Milliarden US-Dollar und peilt damit eine Bewertung von etwa 20 Milliarden US-Dollar an. Abgeschlossen ist die Runde noch nicht, Größe und Bewertung können sich laut dem Bericht noch ändern. Zum Vergleich: Nach der letzten offengelegten Finanzierung 2022, bei der unter anderem Vy Capital, Sequoia Capital und Founders Fund insgesamt 675 Millionen US-Dollar investierten, war Boring Company mit rund 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Sollte die neue Runde stehen, würde sich die Bewertung binnen rund vier Jahren mehr als verdreifachen, ein weiterer Baustein in Musks wachsendem Firmengeflecht.

Können Privatanleger profitieren?

Als Privatanleger von der potenziellen nächsten Milliardenwette von Elon Musk zu profitieren, bleibt dabei aber überaus schwierig. Naheliegend wäre der Griff zur Tesla-Aktie, schließlich fahren in Boring Companys bislang wichtigstem Projekt, dem Tunnelnetz unter dem Las Vegas Strip, Tesla-Fahrzeuge die Passagiere. Eine Kapitalbeteiligung von Tesla an Boring Company ist damit aber nicht verbunden, es handelt sich um eine reine Kundenbeziehung. Wer Tesla-Aktien hält, kauft sich also kein Stück der neuen Bewertung, sondern bleibt bei den eigenen Baustellen des Autobauers: Tesla hatte zuletzt enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, mit einem bereinigten Gewinn je Aktie deutlich unter der Konsensschätzung und erstmals seit zwei Jahren negativem freiem Cashflow, weil die Investitionen im Jahresvergleich um 142 Prozent zulegten. Selbst nach diesem Kursrutsch kommt Tesla noch auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Billionen US-Dollar.

SpaceX-Aktie als einziger handelbarer Bezugspunkt?

Etwas näher am Fall liegt die SpaceX-Aktie, denn Boring Company wurde 2018 aus SpaceX ausgegliedert. SpaceX selbst ist seit dem Börsengang am 12. Juni an der NASDAQ unter dem Kürzel SPCX notiert und legte zunächst einen Turbostart aufs Parkett. In den Folgewochen setzte aber Ernüchterung ein, am Freitag schloss die Aktie an der NASDAQ bei 115,07 US-Dollar und damit weit unter ihrem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Eine direkte Kapitalverflechtung zwischen SpaceX und der heute eigenständigen Boring Company besteht nach der Ausgliederung nicht mehr. Wer SpaceX-Aktien kauft, kauft also ebenfalls keinen Anteil an der neuen Bewertungsrunde.

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Nach SpaceX und Tesla: Musks nächster Milliardenkonzern?

Mit SpaceX und Tesla führt Musk bereits zwei Unternehmen im Billionen-Dollar-Bereich, gemessen an der jeweiligen Marktkapitalisierung. Eine Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar wirkt neben diesen Größenordnungen klein, wäre für Boring Company aber ein Sprung in eine neue Liga und würde die Tunnelfirma näher an den Kreis der wertvollsten privaten Technologieunternehmen heranrücken. Ob daraus tatsächlich ein weiterer Milliardenkonzern wird, hängt an genau den Projekten, die bislang eher zurückhaltend liefen: Größere US-Vorhaben in Baltimore, Chicago und Los Angeles kamen nicht über die Planungsphase hinaus, während in Nashville und Dubai neue Strecken entstehen. Die private Nachfrage von Investoren wie Vy Capital, Sequoia und Founders Fund nach Zugang zu jedem Baustein aus Musks Firmenkreis bleibt aber groß, unabhängig davon, ob börsennotierte Anleger davon etwas abbekommen.

Ob die Finanzierungsrunde zu den berichteten Konditionen tatsächlich zustande kommt, ist der nächste konkrete Punkt, den es zu beobachten gilt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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