Aroundtown-Aktie: Neue Fünfjahresanleihe begeben und Rückkaufangebot gestartet
Aroundtown hat eine unbesicherte Anleihe über 850 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. Parallel startet der Immobilienkonzern Rückkaufangebote für bestehende Anleihen.
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Aroundtown zapft den Anleihemarkt mit einer Emission im Volumen von 850 Millionen Euro an. Die neue unbesicherte vorrangige Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist mit einem Kupon von 3,625 Prozent ausgestattet, wie das Unternehmen mitteilte. Diese erste vorrangige Euro-Emission in diesem Jahr sei auf eine starke Investoren-Nachfrage mit einem deutlich überzeichneten Orderbuch gestoßen. Neben der Neuemission gab der Gewerbeimmobilienspezialist auch mehrere Rückkaufangebote mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro bekannt. Mit der Kombination aus Neuemission und Rückkaufangebot soll die Kapitalstruktur weiter optimiert werden.
DOW JONES
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|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|28.05.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG