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Finanzierungsstruktur

Aroundtown-Aktie tiefer: Neue Fünfjahresanleihe begeben und Rückkaufangebot gestartet

Aroundtown-Aktie tiefer: Neue Fünfjahresanleihe begeben und Rückkaufangebot gestartet

Aroundtown hat eine unbesicherte Anleihe über 850 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. Parallel startet der Immobilienkonzern Rückkaufangebote für bestehende Anleihen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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Aroundtown zapft den Anleihemarkt mit einer Emission im Volumen von 850 Millionen Euro an. Die neue unbesicherte vorrangige Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist mit einem Kupon von 3,625 Prozent ausgestattet, wie das Unternehmen mitteilte. Diese erste vorrangige Euro-Emission in diesem Jahr sei auf eine starke Investoren-Nachfrage mit einem deutlich überzeichneten Orderbuch gestoßen. Neben der Neuemission gab der Gewerbeimmobilienspezialist auch mehrere Rückkaufangebote mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro bekannt. Mit der Kombination aus Neuemission und Rückkaufangebot soll die Kapitalstruktur weiter optimiert werden.

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Die Aktie von Aroundtown verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent auf 2,33 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.06.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.05.26 Aroundtown SA Neutral UBS AG
28.05.26 Aroundtown SA Hold Deutsche Bank AG