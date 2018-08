Finanzilfen für Türkei weiter kein Thema für Bundesregierung

Berlin (Reuters) - Deutsche Finanzhilfen für die Türkei sind für die Bundesregierung weiter kein Thema.

"Ich habe keinen neuen Stand", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch. Sie bezog sich auf frühere Aussagen von Regierungssprecher Steffen Seibert, der vor wenigen Tagen gesagt hatte, die Frage stelle sich aktuell nicht. Demmer ergänzte: "Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklung in der Türkei sehr genau". Deutschland habe ein Interesse an einem stabilen, prosperierenden und demokratischen Land am Bosporus.