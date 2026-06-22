adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet
adidas setzt sein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro mit der zweiten Tranche fort.
Werte in diesem Artikel
Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.
Im XETRA-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 173,75 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere adidas News
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.2026
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2026
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.05.2026
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.2026
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.2026
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2026
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2026
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.05.2026
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.2026
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2026
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.2026
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.2026
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen