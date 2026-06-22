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adidas-Aktie tiefer: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet

23.06.26 09:24 Uhr
adidas-Aktie schwächelt: Neuer Aktienrückkauf startet - lohnt jetzt der Einstieg? | finanzen.net

adidas setzt sein im Januar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro mit der zweiten Tranche fort.

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adidas
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Wie der Konzern mitteilte, will er bis spätestens Ende September Aktien im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro zurückkaufen. Die erste Tranche in gleicher Höhe war im März abgeschlossen worden.

Im XETRA-Handel notiert die adidas-Aktie zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 173,75 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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