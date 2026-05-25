Santander-Aktie gibt ab: Milliardenschwere Wandelanleihen emittiert
Banco Santander hat die Emission von Finanzinstrumenten im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
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Die Anleihen seien bedingt in Aktien wandelbar, teilte die spanische Bank mit. Die Instrumente seien als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) anrechenbar.
Die Instrumente haben eine unbegrenzte Laufzeit, könnten aber in neu ausgegebene Santander-Aktien umgewandelt werden, falls die harte Kernkapitalquote der Gruppe - ein Maß für die Kapitalstärke einer Bank - unter ein bestimmtes Niveau fällt, hieß es.In Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 0,87 Prozent auf 10,7620 Euro.
Von Adria Calatayud
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