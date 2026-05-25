Finanzinstrumente

Banco Santander hat die Emission von Finanzinstrumenten im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Die Anleihen seien bedingt in Aktien wandelbar, teilte die spanische Bank mit. Die Instrumente seien als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) anrechenbar.

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Die Instrumente haben eine unbegrenzte Laufzeit, könnten aber in neu ausgegebene Santander-Aktien umgewandelt werden, falls die harte Kernkapitalquote der Gruppe - ein Maß für die Kapitalstärke einer Bank - unter ein bestimmtes Niveau fällt, hieß es.

Von Adria Calatayud

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