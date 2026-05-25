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Santander-Aktie: Milliardenschwere Wandelanleihen emittiert

28.05.26 07:52 Uhr
Santander-Aktie: Neue Milliarden-Wandelanleihen im Fokus | finanzen.net

Banco Santander hat die Emission von Finanzinstrumenten im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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Die Anleihen seien bedingt in Aktien wandelbar, teilte die spanische Bank mit. Die Instrumente seien als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) anrechenbar.

Die Instrumente haben eine unbegrenzte Laufzeit, könnten aber in neu ausgegebene Santander-Aktien umgewandelt werden, falls die harte Kernkapitalquote der Gruppe - ein Maß für die Kapitalstärke einer Bank - unter ein bestimmtes Niveau fällt, hieß es.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Bildquellen: Shutterstock / MacroEcon, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

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