Finanzinvestor Cevian verkauft Teil seiner Thyssenkrupp-Beteiligung

ESSEN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Cevian hat sich von fast der Hälfte seiner Beteiligung an dem Industrie- und Stahlunternehmen thyssenkrupp getrennt. Der Anteil sei von zirka 15 Prozent auf 7,9 Prozent gesenkt worden, erklärte der schwedische Investor am Dienstag auf Anfrage der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Cevian werde jedoch einer von Thyssenkrupps größten Investoren bleiben und das Management in seinem Kurs weiter unterstützen. Details zur Transaktion nannte Cevian zunächst nicht. Der Aktienkurs fiel am Vormittag fast 6 Prozent auf gut 10,60 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs von 11,29 Euro.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Vorabend unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente bereits von dem Verkauf berichtet. Demzufolge bot Cevian mehr als 43 Millionen Anteilsscheine in einer Preisspanne von 10,20 bis 11,29 Euro an und stieß auf eine gute Nachfrage. Ausgehend vom obersten Ende der Spanne hätte das Paket einen Wert von gut 485 Millionen Euro. Damit nutzte Cevian auch den guten Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten. Das Papier hat im Laufe des Jahres nach Fortschritten bei der Sanierung sowie deutlich besseren Geschäftszahlen um mehr als 30 Prozent zugelegt. Allerdings war der Kurs in den vergangenen Jahren sehr stark gefallen. Cevian war 2013 bei dem damals bereits kriselnden Traditionsunternehmen Thyssenkrupp eingestiegen. Als der Einstieg damals bekannt geworden war, hatten die Papiere an der Börse um die 16 bis 18 Euro gekostet./nas/mis