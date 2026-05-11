Finanzminister legt Jahresbilanz des Zolls vor

LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) legt am Dienstag (11.00 Uhr) in Leipzig die Jahresbilanz des Zolls vor. Die Zöllner gehen - oft in bundesweiten Aktionen wie jüngst in der Paketbranche - gegen Schwarzarbeit vor und prüfen, ob Mindestlöhne gezahlt werden.

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Klingbeil stellt die Bilanz zusammen mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, auf dem Gelände des Flughafens Leipzig vor. Der Airport in Sachsen ist ein wichtiges Logistik-Drehkreuz.

Nach Angaben seines Ministeriums will sich der Finanzminister auf dem Flughafengelände auch über die Arbeit des Zolls in den Bereichen Internethandel sowie Abfertigung und Kontrolle von Warensendungen informieren./rot/DP/jha