Finanzminister Lindner besucht italienischen Kollegen in Rom

ROM (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt an diesem Freitag zu einem Besuch nach Rom. Dort wird der FDP-Politiker am Nachmittag seinen italienischen Amtskollegen Daniele Franco treffen. Die Visite in der Ewigen Stadt sei vor allem ein Termin zum Kennenlernen, wie aus diplomatischen Kreisen zu hören war. Neben dem Treffen mit Franco seien weitere Termine und ein Pressegespräch geplant. Dabei wollen die Italiener Lindner ihre Maßnahmen zum Kampf gegen die Kriminalität im Finanzwesen vorstellen, wie es hieß.

Italien ist einer der wichtigsten Partnerstaaten Deutschlands in Europa. Zuletzt waren in Rom - wie auch in Frankreich - Forderungen laut geworden, den EU-Stabilitätspakt nach dem Ende der Corona-Pandemie aufzuweichen. Lindner sprach sich dagegen aus./msw/DP/ngu