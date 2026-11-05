DAX 26.580 +0,5%ESt50 6.299 +0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,56 -1,8%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 70.858 -1,1%Euro 1,1223 -0,1%Öl 97,5 +3,0%Gold 4.115 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Finanzministerium dringt auf schärferen Spritpreisdeckel

BERLIN (dpa-AFX) - Das Finanzministerium von SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf eine Verschärfung des geplanten Spritpreisdeckels. Entscheidend sei, dass er tatsächlich auch wirke und Abzocke an den Zapfsäulen durch maßlose Preissprünge verhindere, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ministeriumskreisen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher müsse eine Wirkung spürbar sein.

Werbung

Die Bundesregierung berät gerade einen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegten Entwurf für den geplanten Spritpreisdeckel. Die CDU-Politikerin hat hohe Hürden für das Instrument vorgeschlagen: Preissteigerungen bei Diesel oder Benzin müssen in drei aufeinanderfolgenden Wochen im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 5 Prozentpunkte über der Preissteigerung des Durchschnitts der restlichen EU-Länder liegen. Zudem soll die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein.

Klingbeils Ministerium dagegen betont, die Voraussetzungen, ab denen der Deckel greift, müssten "sinnvoll gewählt" werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Mineralölkonzerne nach zwei Wochen mit Preissteigerungen in der dritten Woche vorübergehend moderatere Preise verlangten, nur um ein Greifen des Deckels zu verhindern. "Solche Umgehungen müssen verhindert werden." Auch die Befristung sei zu kurz./tam/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.