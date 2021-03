Finanzministerium: Mark Branson soll neuer Bafin-Chef werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, soll nach dem Willen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) neuer Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) werden. Das gab das Finanzministerium in Berlin bekannt. Der studierte Mathematiker werde sein neues Amt als Präsident der Bafin Mitte des Jahres antreten und damit Felix Hufeld nachfolgen.

"Ich bin hocherfreut, dass es uns gelungen ist, mit Mark Branson einen erfahrenen, international hoch anerkannten Fachmann für die deutsche Finanzaufsicht zu gewinnen", erklärte Scholz in einer Mitteilung. "Mit ihm an der Spitze wollen wir die Reform der Bafin fortsetzen, damit die Finanzaufsicht mehr Biss erhält." Das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland sei wichtig, und die Bafin sei ein zentraler Vertrauensfaktor.

Der 52-jährige Branson ist den Angaben zufolge seit 2014 Direktor der Schweizer Finanzmarktaufsicht und vertritt die Schweiz in internationalen Finanzgremien. Er ist Vorsitzender der Resolution Steering Group des globalen Finanzstabilitätsrats (FSB). Vor seinem Wechsel zur Finma 2010 war Branson für zwei Schweizer Bankengruppen in London, Zürich und Tokio tätig. Er besitzt neben der britischen auch die schweizerische Staatsangehörigkeit.

Die Bafin und auch Scholz selbst waren zuletzt wegen des Wirecard-Skandals zunehmend in die Kritik geraten. Die Behörde steht in der Kritik, die Unregelmäßigkeiten bei dem Zahlungsdienstleister zu spät aufgedeckt zu haben. Hufeld war deshalb Ende Januar von seinem Amt als Bafin-Chef zurückgetreten. Bei dem damaligen DAX-Unternehmen Wirecard waren im Juni Luftbuchungen von fast 2 Milliarden Euro öffentlich geworden, es befindet sich mittlerweile in einem Insolvenzverfahren. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun sitzt inzwischen in Haft, Ex-Vorstandsmitglied Jan Marsalek ist flüchtig.

