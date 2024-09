Finanzministerium: Sondierungen zu Commerzbank dauern an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund hat nach Angaben des Finanzministeriums noch keine Entscheidung über den weiteren Umgang mit seinen verbliebenen Anteilen an der Commerzbank getroffen. "Es gibt zum einen eine 90-tägige Sperrfrist, und zum anderen ist es so, dass die Bundesregierung zurzeit dabei ist, die Lage gründlich zu analysieren und zu gegebener Zeit Entscheidungen über das weitere Vorgehen zu treffen", sagte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Und diese Sondierungen dauern auch noch an."

Zu der Forderung von Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp an den Bund, seine verbleibenden 12 Prozent erst einmal zu halten, sagte Kalwey, sie kommentiere keine Äußerungen von Dritten. "Aber ich denke, dass meine Aussage dazu, dass der Bund dabei ist, die Lage zu sondieren, das ja ein bisschen einordnet." Den Überlegungen könne sie nicht vorgreifen, "auch nicht zu einzelnen möglichen Ergebnissen dieser Sondierung". Orlopp hatte am Vorabend am Rande einer Veranstaltung in Berlin auf die Frage, was der Bund jetzt mit seinen 12 Prozent machen solle, zu Journalisten gesagt: "Erstmal halten. Das ist erstmal wichtig, weil ich glaube, wir brauchen erstmal Ruhe."

