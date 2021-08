Finanzministerium will Problem der hohen Steuerzinsen zügig angehen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesfinanzministerium will das Problem der zu hohen Steuerzinsen schnell angehen. Man werde "zusammen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zügig die Vorbereitungen treffen, um die Entscheidung des Verfassungsgerichts umzusetzen", erklärte Staatssekretär Rolf Bösinger am Mittwoch in Berlin. Das Karlsruher Gericht habe Rechtsklarheit geschaffen und "dem Gesetzgeber einen belastbaren Handlungs- und Gestaltungsspielraum aufgezeigt".

Die Verfassungsrichterinnen und -richter hatten am Morgen mitgeteilt, dass die bei Steuernachzahlungen und -erstattungen anfallenden Zinsen von sechs Prozent im Jahr in der anhaltenden Niedrigzinsphase "evident realitätsfern" und seit 2014 verfassungswidrig sind. Noch nicht bestandskräftige Steuerbescheide müssen nachträglich korrigiert werden. Das gilt aber nur für die Zeit ab Jahresanfang 2019. Bis spätestens 31. Juli 2022 muss der Zinssatz neu geregelt werden./sem/DP/jha