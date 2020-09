Tesla will Aktien für fünf Milliarden Dollar verkaufen - Aktien in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 407,40 EUR

Durch den Verkauf von Anteilsscheinen will der Elektroautobauer bis zu fünf Milliarden Dollar besorgen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Tesla -Aktien haben in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt. Befeuert wurde dies auch durch eine Aktiensplitt, durch den die Papiere optisch günstiger aussehen. Anleger, die am vergangenen Freitag Tesla-Aktien in ihrem Depot hatten, erhielten für eine "alte" Tesla-Aktie fünf "neue" Papiere. Die bisherige Stückzahl hat sich also verfünffacht. Seit der Ankündigung der Pläne am 11. August hat der Aktienkurs rund 70 Prozent zugelegt.

Aktuell kosten die Papiere rund 500 Dollar pro Stück. Vor einem Jahr waren sie - unter Berücksichtigung des Aktiensplitts - noch für rund 40 Dollar zu haben gewesen.

Im NASDAQ-Handel verliert die Tesla-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 486,52 Dollar.

Bangalore (Reuters)

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com