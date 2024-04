Finanzwende: Cum/Ex-Ermittlerin Brorhilker wird Geschäftsführerin

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands wichtigste Cum/Ex-Ermittlerin, Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, verlässt die Justiz und wird Geschäftsführerin der Bürgerbewegung Finanzwende. Dies gab Finanzwende in einer Pressemitteilung bekannt. Brorhilker selbst bestätigte dem WDR ihre Kündigung und sagte zur Begründung: "Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird." Finanzwende erklärte, nach einer Übergangszeit werde sie in einigen Wochen Teil deren Geschäftsführung um Gründer Gerhard Schick. Gleichzeitig übernehme sie die Leitung des Bereichs Finanzkriminalität bei der Bürgerbewegung.

"Das ist ein Schritt, der Mut macht: eine erfolgreiche Staatsanwältin geht in die politische Auseinandersetzung", sagte Schick laut der Mitteilung. "Die Entscheidung von Anne Brorhilker verdient höchsten Respekt." Ihr Wechsel zu Finanzwende sei "eine Kampfansage an Finanzkriminelle und ihre Unterstützer", betonte der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete. "Das muss ein Weckruf sein, die Verfolgung von Finanzkriminalität endlich zur politischen Priorität in Deutschland zu machen." Die Bewerbung von Anne Brorhilker habe ihn überrascht. "Angesichts der großen Erfolge ihrer Arbeit als Staatsanwältin hätte ich das nie erwartet", erklärte Schick.

