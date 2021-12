Finanzwirtschaft will Neustart von ID Wallet und Basis-ID

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Verbände und Institute der Finanzbranche haben in einem gemeinsamen Positionspapier ein verbraucherfreundliches und datenschutzkonformes System sogenannter selbstsouveräner Identitäten (SSI) gefordert. "Verbraucherinnen und Verbraucher sollen sich damit online einfach und sicher ausweisen können - etwa bei Behörden, bei Banken und Sparkassen, bei Autovermietungen oder in der Hotellerie bei Online-Reservierungen und beim Check-In", erklärten der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV), der Bundesverband deutscher Banken (BdB) und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Mehr als 50 Partner aus Wirtschaft und Finanzbranche, Forschung und Verwaltung hätten seit Ende 2019 in einem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten "Schaufensterprojekt" gemeinsam am Aufbau eines solchen SSI-Ökosystems gearbeitet. Gemeinsam machten sich die drei Verbände sowie Commerzbank, Deutsche Bank und ING Deutschland nun "für einen Neustart des SSI-Ökosystems mit ID Wallet und Basis-ID" stark. Das System sei nach Anlaufschwierigkeiten beim Digitalen Führerschein in die Kritik geraten; nun scheine der Ansatz insgesamt infrage gestellt.

Mit ihm würde der elektronische Personalausweis einmalig sicher als sogenannte Basis-ID in einer ID-Wallet hinterlegt. Nutzer könnten dann über Apps auf ihrem Smartphone, Tablet-PC oder anderen Endgeräten darauf zugreifen. Weitere Identitätsmerkmale wie Führerscheinbesitz oder Bankverbindung, die von unterschiedlichen Anbietern im SSI-Ökosystem ausgestellt sein können, lassen sich den Angaben zufolge hinzufügen. Verbraucher hätten dann die Souveränität, diese nach eigenem Ermessen je nach Bedarf einzusetzen, zum Beispiel für eine Automiete im Internet oder die Registrierung bei einem Carsharing-Dienst.

Banken und Sparkassen wollen laut gemeinsamer Mitteilung auf Grundlage einer im Herbst 2021 verabschiedeten Experimentierklausel im Geldwäschegesetz die Basis-ID in geldwäscherechtlich geregelte Verfahren einbinden, beispielsweise die Kontoeröffnung im Internet. Wenn dafür kurzfristig nur noch eID oder Smart-eID zugelassen würden, sei die Reichweite in Gefahr, die für einen Erfolg digitaler Identitäten notwendig wäre. Daher sollten diese "durch ein nutzerfreundliches, reichweitenstarkes und offenes SSI-Ökosystem mit ID Wallet und Basis-ID auch für regulierte Anwendungsfälle ergänzt werden", forderte die Finanzwirtschaft.

