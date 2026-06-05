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Finanzziele bestätigt

BASF bestätigt Ziele für neuen China-Verbund Zhanjiang - Aktie dennoch leichter

08.06.26 12:01 Uhr
BASF-Aktie trotz bestätigter Ziele für China-Werk Zhanjiang unter Druck | finanzen.net

BASF hat die Finanzziele für den kürzlich eröffneten neuen chinesischen Verbundstandort der BASF im südchinesischen Zhanjiang bestätigt.

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In diesem Jahr wird angesichts der einsetzenden Abschreibungen und wegen der Anlaufkosten noch mit einem leicht negativen bereinigten EBITDA gerechnet, ab 2027 werde der Ergebnisbeitrag aber positiv ausfallen, heißt es in einer aktuellen Analystenpräsentation. Der Chemieriese rechnet für den insgesamt 8,7 Milliarden Euro teuren Verbundstandort ab diesem Jahr mit jährlichen Abschreibungen von mehr als 500 Millionen Euro.

2030 will der Konzern auf dem wachstumsstärksten Chemiemarkt der Welt dann vor Ort 4,0 bis 5,0 Milliarden Euro Umsatz und 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA erwirtschaften.

Via XETRA steht für die BASF-Aktie zeitweise ein Minus von 1,71 Prozent auf 50,11 Euro an der Kurstafel.

DJG/rio/kla

DOW JONES

Bildquellen: BASF, BASF SE

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