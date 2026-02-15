Fineotex Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Fineotex Chemical hat am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,41 INR. Im letzten Jahr hatte Fineotex Chemical einen Gewinn von 0,220 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 3,77 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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