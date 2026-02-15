DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.227 -0,2%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Fineotex Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fineotex Chemical Ltd Registered Shs
39.62 -2.31 -5.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Fineotex Chemical hat am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,41 INR. Im letzten Jahr hatte Fineotex Chemical einen Gewinn von 0,220 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 3,77 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Fineotex Chemical Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fineotex Chemical nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.