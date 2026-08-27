Finepart Sweden Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

27.08.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Finepart Sweden Registered im vergangenen Quartal 5,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 185,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Finepart Sweden Registered 2,0 Millionen SEK umsetzen können.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,00 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Finepart Sweden Registered ein EPS von -14,800 SEK in den Büchern gestanden.

Finepart Sweden Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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