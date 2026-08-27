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Finepart Sweden Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Finepart Sweden AB Registered Shs
41.40 SEK -2.00 SEK -4.61 %
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Finepart Sweden Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,00 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Finepart Sweden Registered ein EPS von -14,800 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Finepart Sweden Registered im vergangenen Quartal 5,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 185,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Finepart Sweden Registered 2,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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