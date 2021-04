Finma eröffnet nach Archegos-Verlusten Verfahren gegen Credit Suisse

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma hat nach den hohen Verlusten der Credit Suisse in Zusammenhang mit dem US-Hedgefonds Archegos ein sogenanntes Enforcementverfahren gegen die Bank eingeleitet. Darin werde sie insbesondere Hinweise auf Mängel im Risikomanagement untersuchen, teilte die Aufsichtsbehörde mit. Zur Aufarbeitung des Sachverhaltes werde ein Untersuchungsbeauftragter bei der Bank eingesetzt und die Finma werde sich zudem weiter mit zuständigen Behörden in Großbritannien und in den USA austauschen.

Fragen zum adäquaten Risikomanagement stehen ebenfalls im Fokus des seit März laufenden Finma-Verfahrens gegen die Credit Suisse im Zusammenhang mit der Affäre um Greensill Capital und entsprechende Lieferkettenfinanzierungsfonds.

In den vergangenen Wochen hat die Aufsicht im Zuge der beiden Fälle verschiedene Sofortmaßnahmen angeordnet. "Diese umfassen u.a. Maßnahmen organisatorischer Natur, risikoreduzierende Maßnahmen und Kapitalzuschläge sowie Kürzungen oder Sistierungen von variablen Vergütungskomponenten", teilte die Finma weiter mit.

Credit Suisse wies am Donnerstag ihren zweiten Quartalsverlust in Folge aus. Der Fehlbetrag von 252 Millionen Franken war zwar deutlich geringer als von Analysten erwartet. Die Bank erwartet im Zusammenhang mit dem Archegos-Kollaps im zweiten Quartal aber weitere Belastungen von rund 600 Millionen Franken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 02:36 ET (06:36 GMT)