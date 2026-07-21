Finnair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

24.07.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 787,7 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 916,7 Millionen EUR ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,060 EUR im Vorjahresvergleich.

Finnair hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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