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Finnair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Finnair Oyj Registered Shs
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Finnair hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,060 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 787,7 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 916,7 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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