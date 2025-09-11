DAX23.684 -0,5%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Finnische Außenministerin gegen Kompromissfrieden in Ukraine

09.09.25 11:59 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die finnische Außenministerin Elina Valtonen ist strikt gegen einen "Kompromissfrieden" für die Ukraine mit Gebietsabtretungen an Russland. "Ein Verzicht auf das Recht der Unversehrbarkeit der Grenzen würde bedeuten, dass wir im Jahr 2025 unsere Wirklichkeit in die Zeit des Zweiten Weltkrieges zurückspulen" - zur Zeit vor der UN-Charta von 1945, warnte Valtonen beim Wirtschaftstag der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt.

Wer­bung

"Das hätte kolossale, grausame Folgen für die ganze Welt: Nicht das gemeinsam vereinbarte Regelwerk würde das Zusammensein der Völker regeln, sondern die Skrupellosigkeit des Stärksten", sagte Valtonen und ergänzte: "Das wäre auf kurze und lange Sicht alles andere als Frieden."

Russland sei nicht zu einer Waffenruhe und noch nicht einmal zu Verhandlungen bereit. "Würde man in Verhandlungen Teile des ukrainischen Gebiets oder ihrer Souveränität opfern, hätten wir doch nicht das Grundproblem gelöst", sagte die Finnin. "Das Problem Putin wird sich nicht auf Kosten der Ukraine lösen lassen."

Valtonen: Russland zur Rechenschaft ziehen

Die Ministerin forderte, die freie Welt und die EU müssten Russlands Ambitionen strategisch eindämmen. Die Kosten dafür müssten auf EU-Ebene breit geschultert werden. Russlands Spielraum müsse in den kommenden Jahren durch Sanktionen weiterhin eingeschränkt werden.

Wer­bung

Sie plädiere dafür, jegliche Ausfuhren Russlands in den EU-Binnenmarkt mit Zöllen zu belegen. Moskau müsse für den Angriffskrieg und die unzähligen Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden. "Der Sanktionsdruck darf nicht aufgehoben werden, ehe Russland seiner Schadenersatzpflicht nachgekommen ist."

Die Leiterinnen und Leiter der mehr als 220 deutschen Auslandsvertretungen kommen jedes Jahr im Spätsommer zu einer viertägigen Konferenz im Auswärtigen Amt in Berlin zusammen. Dort sprechen sie über die Prioritäten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Rolle Deutschlands in einer sich verändernden Welt./bk/DP/jha