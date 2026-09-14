Finnland will unter französischen Atomschirm

14.09.26 14:35 Uhr

PARIS/HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland beteiligt sich an Frankreichs nuklearer Abschreckungsinitiative. Eine Steuerungsgruppe werde in den kommenden Monaten eingerichtet, um mit der Umsetzung dieser Kooperation zu beginnen, teilten die Länder in einer gemeinsamen Erklärung mit. Deutschland gehört bereits zu den verbündeten Ländern bei dem Vorhaben.

Werbung

Die Initiative unterstreiche die Verantwortung Europas für seine eigene Verteidigung und helfe, eine Eskalation zu verhindern, schrieb der finnische Präsident Alexander Stubb auf X. Sie ersetze nicht die nukleare Abschreckung der Nato. Zudem erklärte Stubb, dass Finnland nicht beabsichtige, in Friedenszeiten Atomwaffen auf seinem Territorium zu stationieren.

Entscheidung über Atomwaffen-Einsatz bleibt bei Frankreich

Das Angebot zur Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im März angekündigt. Konkret stellte Macron in Aussicht, dass Partner an den französischen Atomübungen teilnehmen könnten. Außerdem könnten vorübergehend strategische Elemente zu den Verbündeten verlegt werden. Die Kooperation mit Frankreich soll die Nato-Abschreckung ergänzen und stärken. Die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen werde aber in jedem Fall beim französischen Präsidenten bleiben, betonte Macron.

Neben Deutschland schlossen sich Großbritannien, Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark an, später stieß Norwegen dazu. Neben Großbritannien ist Frankreich das einzige westeuropäische Land, das über Atomwaffen verfügt./vni/DP/stw