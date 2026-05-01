DAX24.291 -0,2%Est505.887 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 +2,4%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.906 -1,3%Euro1,1775 ±0,0%Öl103,8 +3,6%Gold4.677 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX etwas leichter -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Barrick Mining, Moderna, SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern Was sind Frontier Markets ETFs? Die vergessenen Märkte jenseits von DAX und Schwellenländern
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Finnlands Präsident: Zeit für direkte Gespräche mit Russland

11.05.26 12:00 Uhr

HELSINKI (dpa-AFX) - Im Ukraine-Krieg rät Finnlands Präsident Alexander Stubb zu direkten Gesprächen mit Russland. "Es ist Zeit, Gespräche mit Russland aufzunehmen. Wann es dazu kommen wird, weiß ich nicht", sagte er der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" in einem Interview.

Format laut Stubb noch offen

Wenn die amerikanische Politik gegenüber Russland und der Ukraine nicht im Interesse Europas sei - wie ihm scheine - dann müsse man sich direkt engagieren, sagte Stubb. "Wir haben mit den europäischen Staats- und Regierungschefs darüber geredet, wer den Kontakt herstellen wird, wir wissen es noch nicht."

Am wichtigsten sei die Abstimmung aller untereinander, insbesondere zwischen Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen sowie den nordischen und baltischen Staaten mit einer Grenze zu Russland, führte Stubb aus. "Ob es dann ein Sonderbeauftragter oder eine Gruppe von Staats- und Regierungschefs sein wird, werden wir sehen."

Drei Szenarien

Es gebe drei mögliche Szenarien im Ukraine-Krieg, sagte Stubb. Der Krieg gehe weiter, es gebe eine Waffenruhe und dann eine Friedensvereinbarung, oder eine der beiden Parteien kollabiere, wahrscheinlich Russland. "Ich glaube, dass die Möglichkeit eines Friedens zumindest für dieses Jahr nicht auf dem Tisch liegt."/hrz/DP/jha