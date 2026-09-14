Finnlands Regierungschef stärkt Merz den Rücken

14.09.26 11:15 Uhr

ROVANIEMI (dpa-AFX) - Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo und weitere verbündete Regierungschefs haben Bundeskanzler Friedrich Merz beim Arktis-Gipfel in Finnland den Rücken gestärkt. Auf die Frage eines Journalisten, ob Merz trotz der derzeitigen innenpolitischen Krise noch ein verlässlicher Partner sei, antwortete Orpo: "Absolut". Er fügte hinzu: "Er ist der gleiche Kanzler wie zuvor. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und er spielt eine sehr große und sehr wichtige Rolle in der Europäischen Union."

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Ähnlich äußerte sich Litauens Präsident Gitanas Nauseda. Er mahnte zudem, es müsse mehr getan werden, um den innenpolitischen Herausforderungen zu begegnen. Er lobte die deutsche Außenpolitik im Hinblick auf die Unterstützung für die Ukraine und Deutschlands Rolle innerhalb der Europäischen Union, fügte aber hinzu: "Die Leute wollen mehr." Man müsse auch im Hinblick auf die Wirtschaft, Beschäftigung und Wachstum liefern, sonst werde man vom Wähler abgestraft. Lettlands Regierungschef Andris Kulbergs lobte Merz' Rolle bei den Gesprächen um die Bedeutung der Arktis.

Kanzlerkrise nach Wahldebakel

Beim Arktis-Gipfel im finnischen Rovaniemi geht es um neue Schifffahrtsrouten, die durch den klimabedingten Rückgang des arktischen Meereises entstehen, aber auch um unerschlossene Rohstoffvorkommen und Sicherheitsbedrohungen durch militärische Aktivitäten Russlands und Chinas.

Merz' Reise zu dem Gipfel steht im Schatten innenpolitischer Debatten über seine Kanzlerschaft. Es ist seine erste Auslandsreise nach der Sommerpause, in die er mit einer viel kritisierten Personalrochade gestartet war. Das Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt hat den Druck aus seiner eigenen Partei auf ihn noch einmal deutlich erhöht. Bei den in einer Woche anstehenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geht es auch um seine politische Zukunft./cmy/DP/stw