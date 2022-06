Fintech: Value und Growth Aktien kombiniert in nur einem Basket

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Spiros Margaris ist weltweit die Nummer 1 unter den Fintech-Influencer und seit vielen Jahren erfolgreicher Investor in der Fintech Industrie. Mit dem Margaris No.1 Fintech Basket ermöglicht er nun Anlegern, breit gestreut in die globalen Fintech-Unternehmen zu investieren. Diese verfügen nicht nur über ein enormes Wachstumspotenzial in der Zukunft, sondern auch über ein stabiles und robustes Geschäftsmodell.