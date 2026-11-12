Firefly Aerospace hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

12.11.26 06:35 Uhr

Firefly Aerospace lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Firefly Aerospace vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 110,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net