First Atlantic Nickel Cobalt hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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First Atlantic Nickel Cobalt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei First Atlantic Nickel Cobalt ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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