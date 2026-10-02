First Atlantic Nickel Cobalt: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

02.10.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

First Atlantic Nickel Cobalt hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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