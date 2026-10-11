First Bancshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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First Bancshares hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat First Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,68 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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