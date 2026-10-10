First Brothers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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First Brothers präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 31,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 2,28 Milliarden JPY, gegenüber 4,94 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 53,80 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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