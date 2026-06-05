First Juken: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Juken gab am 05.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 33,47 JPY. Im letzten Jahr hatte First Juken einen Gewinn von 32,48 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat First Juken 11,10 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,33 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net