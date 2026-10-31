First Northwest Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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First Northwest Bancorp hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,98 Prozent auf 27,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Northwest Bancorp 28,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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