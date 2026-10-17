First Phosphate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
First Phosphate lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,06 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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