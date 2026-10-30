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First Quantum Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Quantum Minerals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Quantum Minerals noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat First Quantum Minerals 2,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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