First Real Estate Investment Trust New Jersey: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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First Real Estate Investment Trust New Jersey hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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