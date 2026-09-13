First Real Estate Investment Trust New Jersey: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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First Real Estate Investment Trust New Jersey lud am 11.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 7,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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