First Resource Bankcorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

28.10.26 06:35 Uhr

First Resource Bankcorp hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

First Resource Bankcorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,750 USD je Aktie gewesen.

First Resource Bankcorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net