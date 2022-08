First Solar: Der Auftragsbestand ist enorm und das Klimapaket sorgt zusätzlich für Sonnenschein

Werbung

First Solar ist der weltweit größte Hersteller von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen sowie der größte Hersteller von PV-Solarmodulen in den USA. Die Nachfrage ist gigantisch und das Unternehmen ist optimal positioniert, um von dem Klimapaket, welches am 28. Juli 2022 beschlossen wurde, zu profitieren. Die US-Regierung hatte sich geeinigt, in den kommenden zehn Jahren 369 Mrd. USD in die Energiesicherheit und den Klimaschutz zu investieren.

First Solar ist ein US-amerikanisches, führendes Solartechnologieunternehmen, welches 1999 gegründet wurde. Es entwickelt und produziert sogenannte „Dünnschicht-Photovoltaikmodule“. Laut Angaben des Unternehmens handelt es sich bei diesen Modulen um eine wettbewerbsfähige, leistungsstarke und kohlenstoffarme Alternative, wenn diese mit den traditionellen, kristallinen Silizium-PV-Anlagen verglichen werden. Ebenso agiert First Solar im Allgemeinen äußerst umweltbewusst. Von der Beschaffung der Rohmaterialien bis hin zum Recycling der Module, setzt sich das Unternehmen dafür ein, negative Sozial- und Umweltauswirkungen zu vermeiden und den wirtschaftlichen Nutzen zu maximieren. Der Solarriese weist eine Recyclingquote von 90 % auf und die Solarmodule finden ihren Einsatz in über 45 Ländern.

Die Nachfrage ist so hoch, dass sich die Kunden an Logistikrisiken beteiligen

First Solar kann der derzeit hohen Nachfrage kaum nachkommen, weshalb das Unternehmen bis 2024 ausverkauft ist und seine Produktionskapazitäten erheblich ausbaut. So wurden in den USA und Indien je eine neue Fertigungshalle errichtet, welche im 1. Halbjahr 2023 bzw. Ende 2023 in Betrieb genommen werden. Denn auch für die Folgejahre 2025 und 2026 und sogar darüber hinaus, sind bereits Lieferungen geplant.

Grundsätzlich ist die Solarbranche dafür bekannt, dass sie ständigen Preissenkungen unterlegen sind. Doch First Solar gelingt es, seine PV-Anlagen zu Pauschalpreisen und besonderen Vertragsbedingungen zu verkaufen, bei denen sich die Kunden sogar an den Logistikrisiken beteiligen. Zudem teilte die Führungsebene mit, dass die Preise für die Jahre 2022 bis 2025 bei 0,30 USD pro Watt liegen, wobei Preisanpassungen, welche die Preise vermutlich weiter in die Höhe treiben werden, noch nicht berücksichtigt sind. Diese Tatsache erhöht die Planbarkeit des Managements, weshalb der Ausbau der Produktionskapazität geringeren Risiken ausgesetzt ist.

Der Auftragsbestand hat sich innerhalb von sechs Monaten verdoppelt und es ist kein Abschwung in Sicht

First Solar sitzt derzeit auf einem Rekordauftragsbestand von über 44 GW (Stand: 28. Juli 2022). Dies entspricht im Optimalfall in etwa der Leistung von 31 mittelgroßen Atomkraftwerken, was reicht, um 110 Mio. Haushalte mit Strom zu versorgen. Zum Jahresende 2021 lag der Auftragsbestand noch bei 21,4 GW. Demnach hat er sich, innerhalb der ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als verdoppelt! Ferner stellte die Führungsebene fest, dass die Nachfrage nach den Produkten von First Solar weltweit, jedoch insbesondere in Europa, weiter zunimmt. Diese Aussage wird durch die Studie „IHS Market, Global Power and Renewables (2021)“ untermauert. Demnach soll sich die weltweit installierte PV-Kapazität in den nächsten fünf Jahren verdoppeln.

First Solar und SunPower möchten gemeinsam Tandem-Solarmodule auf den Markt bringen

Laut Peter Faricy, dem CEO von SunPower, könnte diese neuartige Technologie bereits in 14 Monaten zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um ein kombiniertes Solarmodul, bei dem das Dünnschichtverfahren und die traditionelle Siliziumtechnologie kombiniert werden. Diese Kombination führt zu der anspruchsvollsten Technologie, welche derzeit für Privatkunden auf dem Markt erhältlich ist. Tandemmodule zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad sowie einer schöneren Ästhetik aus. First Solar wird sich bei dieser strategischen Zusammenarbeit um die Produktion der Module kümmern.

Die Bilanz ist solide und auch das Management scheint überzeugt zu sein

Aktuell kämpft das Unternehmen noch mit einigen Logistikproblemen, welche auf die Coronapandemie zurückzuführen sind. Doch das dürfte bald schon Vergangenheit sein. Die Analysten von Factset rechnen von 2022 bis 2024 mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 27,4 % pro Jahr. Der Gewinn je Aktie soll sich im selben Zeitraum von -0,15 USD auf 5,17 USD erhöhen. Das würde bei dem aktuellen Kurs von 121 USD einem erwarteten KGV für 2024 von 23 entsprechen. Ferner ist die Bilanz solide. Die Eigenkapitalquote lag im Q2-2022 bei knapp 80 % und der Cashbestand übertraf die Gesamtverbindlichkeiten um 329 Mio. USD. Auch das Management scheint überzeugt zu sein. Laut Seeking Alpha halten Insider des Unternehmens 10,7 % der ausstehenden Aktien.

Stand: 26.08.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

Redakteur: Fabio Fuoco, TraderFox GmbH

Redigierend: Marvin Herzberger, TraderFox GmbH

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/

