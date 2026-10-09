First Tellurium vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

First Tellurium äußerte sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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