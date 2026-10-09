First Tellurium vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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First Tellurium äußerte sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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