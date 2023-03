First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von First Republic Bank

Die Aktionäre schickten das Papier von First Republic Bank nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 21:15 Uhr 62,1 Prozent auf 30,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die First Republic Bank-Aktie bisher bei 17,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten First Republic Bank-Aktien beläuft sich auf 276.909 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,98 USD erreichte der Titel am 23.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 82,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,45 USD am 13.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der First Republic Bank-Aktie 17,09 Prozent sinken.

Am 13.01.2023 hat First Republic Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD gegenüber 2,02 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.400,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.400,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,07 USD je First Republic Bank-Aktie belaufen.

