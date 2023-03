First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Nachmittag im Bullenmodus

Die First Republic Bank-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:53 Uhr 57,8 Prozent im Plus bei 49,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die First Republic Bank-Aktie bei 50,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,00 USD. Bisher wurden via New York 4.457.812 First Republic Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 174,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,53 USD fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 180,95 Prozent würde die First Republic Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 13.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. First Republic Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.400,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Republic Bank 1.400,00 USD umgesetzt.

Am 14.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von First Republic Bank veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,07 USD je First Republic Bank-Aktie belaufen.

