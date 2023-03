First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus First Republic Bank

Die First Republic Bank-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 16,0 Prozent auf 33,30 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die First Republic Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,45 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,87 USD. Von der First Republic Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.460.512 Stück gehandelt.

Bei 174,21 USD markierte der Titel am 23.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die First Republic Bank-Aktie damit 80,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 17,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der First Republic Bank-Aktie ist somit 89,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte First Republic Bank am 13.01.2023. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Republic Bank 2,02 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.400,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Republic Bank 1.400,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2023 erfolgen.

In der First Republic Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

