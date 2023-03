First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Freitagmittag stark gefragt

Die First Republic Bank-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 28,40 EUR. Bei 31,60 EUR erreichte die First Republic Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 27,40 EUR. Der Tagesumsatz der First Republic Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 91.158 Aktien.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 164,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,68 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die First Republic Bank-Aktie 71,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 13.01.2023 äußerte sich First Republic Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,02 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.400,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.400,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 14.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

