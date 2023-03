First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank am Nachmittag im Sinkflug

Um 15:52 Uhr rutschte die First Republic Bank-Aktie in der New York-Sitzung um 24,4 Prozent auf 25,92 USD ab. Das Tagestief markierte die First Republic Bank-Aktie bei 25,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,10 USD. Bisher wurden via New York 4.651.143 First Republic Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.03.2022 bei 174,21 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die First Republic Bank-Aktie somit 85,12 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 17,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der First Republic Bank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte First Republic Bank am 13.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.400,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.400,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,99 USD je Aktie belaufen.

