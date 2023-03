First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank gibt am Vormittag deutlich nach

Die First Republic Bank-Aktie notierte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 16,0 Prozent auf 16,80 EUR. Bei 13,10 EUR markierte die First Republic Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 140.029 First Republic Bank-Aktien.

Am 16.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 89,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die First Republic Bank-Aktie derzeit noch 28,24 Prozent Luft nach unten.

First Republic Bank ließ sich am 13.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Republic Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 2,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.400,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.400,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur First Republic Bank-Aktie

Zusammenbruch von Silvergate, SVB und Signature Bank: Wie groß ist das Risiko für die europäische Bankenbranche wirklich?

First Republic-Aktie schließt weit im Plus: JPMorgan, Morgan Stanley & Co. stützen angeschlagene First Republic-Bank

SVB-Pleite sendet Schockwellen aus: "The Big Short"-Investor Michael Burry sieht "keine wirkliche Gefahr"

Ausgewählte Hebelprodukte auf First Republic Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf First Republic Bank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf First Republic Bank

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com